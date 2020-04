Geen ‘Telefacts’ over Julie Van Espen: advocaten Steve Bakelmans dreigen met klacht

De Telefacts-reportage over de vermoorde Julie Van Espen van dinsdagavond wordt niet uitgezonden. Dat meldt VTM. De advocaten van verdachte Steve Bakelmans dreigen een klacht in te dienen tegen twee speurders die in de reportage aan het woord zouden komen. Daarom werd beslist om de uitzending uit te stellen.

Op maandag 6 mei 2019 werd Steve Bakelmans (40) opgepakt in Leuven op verdenking van de moord op Julie Van Espen. Op dat moment was het lichaam van de 23-jarige studente uit Schilde nog niet gevonden en vreesde zowat het hele land voor het ergste. Bijna meteen nadat Julie diezelfde maandagnamiddag uit het Albertkanaal werd gehaald, ging hij over tot een bekentenis.

Bakelmans verklaarde dat hij Julie van haar fiets had getrokken op het fietspad aan de Burgemeester Gabriël Theunisbrug, dat hij had geprobeerd haar te verkrachten, dat ze zich had verzet en dat hij haar daarna had gewurgd en haar lichaam in het water gegooid.

In Telefacts zou dinsdagavond een beeld van Bakelmans worden geschetst. Ook het hoofd van de Cel Vermiste Personen, Alain Remue, en de teamchef van de cel Agressie van de Federale Gerechtelijke Politie zouden getuigen over hoe zij de zaak beleefden.

De advocaten van de verdachte dreigen nu met een klacht tegen de twee speurders in te dienen. Daarop werd beslist om de reportage niet uit te zenden.