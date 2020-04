Franse winkels en scholen weer open op 11 mei “als aantal besmettingen niet stijgt”

Frankrijk wil de lockdown vanaf 11 mei versoepelen, als het aantal nieuwe besmettingen per dag dan nog steeds onder de 3.000 zit. Dat heeft premier Edouard Philippe bekendgemaakt in het Parlement. Vanaf die datum wordt ook iedereen getest die in contact is gekomen met coronapatiënten.

Op 7 mei zal de Franse regering per departement bekijken hoe het staat met het aantal coronabesmettingen. ‘Om de lockdown op 11 mei te versoepelen, moet het aantal nieuwe coronagevallen per dag onder de 3.000 zitten. Als de indicatoren niet goed zijn, zal de lockdown niet worden opgeheven’, aldus premier Philippe in het Parlement. De voorbije twee weken zat het aantal nieuwe gevallen in Frankrijk onder die grens.

Franse winkels, met uitzondering van cafés en restaurants, mogen vanaf 11 mei de deuren weer openen, bevestigde Philippe in het Franse parlement. Ook crèches en lagere scholen mogen dan weer starten, met maximaal 15 leerlingen per klas. De heropening van middelbare scholen wordt niet voor het einde van de maand bekeken, hetzelfde geldt voor de horeca.

Tot 11 mei blijven alle religieuze bijeenkomsten verboden. Vanaf die datum mogen groepen tot 10 personen weer samenkomen, voor begrafenissen wordt dat getal opgetrokken tot 20.

Voetbalcompetitie stopgezet

“Het seizoen 2019-2020 van de professionele sporten, met name van het voetbal, zal niet worden hernomen”, had Philippe nog slecht nieuws voor de voetbalfans. “Evenementen met meer dan 5.000 deelnemers zullen niet kunnen voor september.” Wat dat betekent voor de organisatie van de Tour de France, is onduidelijk.

700.000 tests per week

Premier Philippe maakte ook bekend dat de regering tegen 11 mei minstens 700.000 tests per week wil afnemen. Vanaf die datum zal Frankrijk de coronamaatregelen gefaseerd beginnen af te bouwen.

‘Eens een persoon positief heeft getest, zullen we iedereen identificeren en testen die met hem in contact is gekomen, ongeacht of die mensen symptomen hebben’, aldus Philippe in het parlement. ‘Die mensen zullen we ook vragen om zichzelf 14 dagen te isoleren.’ Dat mag thuis, en als het thuis niet mogelijk is, zal de overheid hotelkamers beschikbaar stellen.

Philippe beloofde ook dat er tegen 11 mei voldoende mondmaskers beschikbaar zullen zijn. De Franse regering roept alle bedrijven op om werknemers van maskers te voorzien, en zal kleinere bedrijven bijstaan om aan maskers te geraken. Ook de Franse post zal mondmaskers verkopen via de website, terwijl elke week 5 miljoen maskers verdeeld zullen worden onder de minstbedeelden.