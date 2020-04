Waalse rusthuizen mogen binnenkort weer bezoekers ontvangen

De Waalse woonzorgcentra, waar sinds 13 maart geen bezoekers meer ontvangen mogen worden, zullen binnenkort onder strikte voorwaarden opnieuw hun deuren kunnen openen. Dat heeft de Waalse regering dinsdag meegedeeld. Haar besluit is conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en werd genomen na overleg met de sector. Eerder besliste ook het Brussels gewest al in welke omstandigheden bezoekers van woonzorgcentra opnieuw toegelaten zullen worden.

De modaliteiten van de bezoekersregeling zijn dinsdag meegedeeld aan de 602 woonzorgcentra in het Waals gewest. Twee algemene principes staan voorop: de centra moeten voorrang geven aan hun zorgfunctie en moeten eventueel bezoek georganiseerd krijgen, en de bewoners moeten het zien zitten om bezoek te ontvangen.

Een bezoek zal bovendien als slechts een van de manieren beschouwd worden waarop bewoners met hun familie en kennissen contact kunnen houden, naast telefoon- en videogesprekken. Ook zal bezoek aan een wzc pas mogelijk zijn nadat alle bewoners en personeelsleden op het nieuwe coronavirus zijn getest, de resultaten bekend zijn en eventuele bijkomende maatregelen zijn getroffen, zoals het installeren van gescheiden afdelingen voor bewoners die besmet zijn.

Strikte maatregelen

Wie op bezoek wil komen in een Waals woonzorgcentrum zal ook strikte hygiënemaatregelen moeten naleven. De bezoeker moet zijn eigen chirurgisch mondmasker meebrengen, de afstandsregels moeten in acht genomen worden en het zal strikt verboden zijn om rechtstreeks voorwerpen aan bewoners te overhandigen. Kinderen jonger dan 12 jaar zullen hoe dan ook geen rusthuis mogen betreden.

Ook in de Vlaamse rusthuizen is bezoek verboden. Karin Moykens, de voorzitter van de Vlaamse taskforce voor de zorg, zei maandag nog dat de komende weken een concrete bezoekregeling uitgewerkt wordt voor alle zorgvoorzieningen, waaronder de wzc’s. In het Vlaams parlement bevestigde minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag dat er aan een regeling wordt gewerkt.