Wie isAxelle Red?

De Hasseltse zangeres Fabienne Demal (52) brak begin jaren negentig definitief door als Axelle Red. Niet alleen in eigen land, maar ook in Frankrijk, Zwitserland en Canada. Door de coronamaat­regelen moet ze nu shows afzeggen, maar ze bracht onlangs wel nog de single I Don’t Care (Je m’en moque) uit, een duet met de Franse artiest Ycare. Axelle woont met haar man Filip en hun drie dochters in de Brusselse rand. Daar nam ze een positieve videoboodschap op in het kader van onze Blijf In Uw Kot-concerten.