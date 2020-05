TheColorGrey schakelt een versnelling hoger. Op zijn tweede eigen album Overcome pakt het alter ego van Will Michiels nu zelfs uit met een duet met de Amerikaanse rapper Oddissee. “Dat toont dat mijn capaciteiten ook buiten België worden geapprecieerd.”

TheColorGrey verleidt almaar meer mensen met zijn blend van urban pop, R&B, funk en jazz. Dries Mertens is een fan, Romelu Lukaku een jeugdvriend met wie hij in 2018 voor sportgigant Puma het nummer New ...