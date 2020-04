De politie LRH heeft maandagavond een 43-jarige man opgepakt in Hasselt op verdenking van het verkopen van marihuana. Dat gebeurde in de Mouterijstraat in de stationsbuurt.

Enkele politieploegen controleerden maandagavond drie personen in de Mouterijstraat. Vlakbij vonden ze een zak die verstopt zat in een holte in een betonblok. In de zak zaten 15 kleinere verpakkingen ...