Dertien coronapatiënten mogen Limburgse ziekenhuizen verlaten, ook twee overlijdens

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben 13 genezen coronapatiënten de Limburgse ziekenhuizen mogen verlaten. Daarmee daalt de druk in de ziekenhuizen van 295 naar 287 ingenomen bedden. Er waren helaas ook twee overlijdens.

Het Jessa Ziekenhuis en het ZOL moesten elk één coronadode betreuren. In de andere ziekenhuizen waren er geen sterfgevallen. Van het Mariaziekenhuis in Pelt bereikten ons geen cijfers. Hoewel elk overlijden er een te veel is, wordt wel duidelijk dat we steeds meer grip op het virus krijgen. Voor de tweede dag op rij moesten de ziekenhuizen ‘maar’ twee coronadoden melden. Op het moment van de piek, begin april, waren dat er nog negentien per dag.

70 patiënten op intensieve

13 genezen coronapatiënten mochten vandaag het ziekenhuis verlaten: 4 in het ZOL, 3 in het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Maas en Kempen, 2 in het AZ Vesalius en 1 in het Sint-Franciscusziekenhuis. In totaal liggen er nu minstens 287 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, van wie 70 op intensieve zorgen. Ook dat zijn er 6 minder dan maandag.