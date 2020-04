Meer bevestigde dan vermoedelijke corona-overlijdens in de rusthuizen

Uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekend heeft gemaakt in het Vlaams Parlement, blijkt dat er intussen in de woonzorgcentra meer bevestigde dan vermoedelijke overlijdens zijn die het gevolg zijn van het coronavirus.

Over de overlijdens in de woonzorgcentra is de laatste maand al heel wat commotie geweest. Viroloog Marc Van Ranst opperde op bepaald moment zelfs dat zowat elk overlijden in een woonzorgcentrum toegeschreven werd aan corona. De laatste weken zijn er meer testen gebeurd, waardoor er nu ook bij overlijdens beter kan geregistreerd worden. In de periode van 22 april tot 26 april zijn er in de Vlaamse woonzorgcentra 490 mensen overleden. Daarvan blijken er nu 233 overleden te zijn aan een andere aandoening dan corona,165 overlijdens zijn bevestigde corona-overlijdens en van 92 overlijdens is corona vermoedelijk de doodsoorzaak.