Al 174 meldingen van misbruik tijdelijke werkloosheid: sancties tot 48.000 euro

De RVA ontving tot nog toe 174 meldingen van misbruik van tijdelijke werkloosheid. Dat meldt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). “Er wordt streng opgetreden tegen wie de huidige situatie misbruikt”, wordt gewaarschuwd.

“Met het systeem van tijdelijke werkloosheid helpen we bedrijven en werknemers door de coronacrisis”, aldus de minister. “De RVA ontving intussen al aanvragen voor tijdelijke werkloosheid voor in totaal 1,36 miljoen werknemers van 133.000 bedrijven. Dat wordt over het algemeen correct toegepast, maar we zijn waakzaam voor misbruiken. De RVA voert controles uit op basis van klachten of vermoedens.”

LEES OOK. 560.974 mensen kregen in maart uitkering , nooit eerder zoveel tijdelijk werklozen

“Er wordt streng opgetreden tegen wie bewust van de huidige situatie gebruikmaakt om onrechtmatig voordelen te verkrijgen: bij misbruik kunnen uitkeringen worden teruggevorderd, en kunnen strafrechtelijke sancties tot 48.000 euro per werknemer worden opgelegd aan de werkgever.” Ook voor werknemers die misbruik maken van het systeem bestaan er administratieve sancties. Die kunnen inhouden dat onterecht ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd, of dat een werkloze tijdelijk wordt uitgesloten van uitkeringen van de RVA.