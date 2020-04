Koning Willem-Alexander en Máxima vieren Koningsdag… in hun woning

De Nederlandse koningin Máxima knipt een oranje lintje door dat haar dochters Ariane (13) en Alexia (14) vasthouden, terwijl de oudste van de drie kinderen –?troonopvolgster Amalia (16)?– het ritueel vastlegt. Nederland heeft gisteren – ondanks het coronavirus – Koningsdag gevierd, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Die werd gisteren 53.

Al werd Koningsdag omgedoopt tot Woningsdag. Willem-Alexander en zijn gezin bleven thuis in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. ’s?Ochtends sprak de vorst het volk toe via televisie: “Ik kan me heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen.”