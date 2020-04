De stad Lommel stelde recent een professionele rattenvanger aan. “Mark Reynders van de firma AMB Reynders jaagt sinds kort in heel de stad op ratten en muizen, zowel op openbaar als privédomein,” zegt schepen van stadswerken Karel Wieërs (N-VA).

“De bruine rat is vandaag de dag meer dan ooit aanwezig. Daarom willen we kort op de bal spelen en problemen en overlast snel en efficiënt aanpakken.” Inwoners die overlast hebben van ratten of muizen ...