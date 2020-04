De politie LRH heeft zaterdag een 56-jarige man uit Hasselt opgepakt die ervan verdacht wordt enkele tuinhuisjes in brand te hebben gestoken in de Banneuxwijk.

Zaterdagavond brak rond 19 uur een brand uit in twee tuinhuisjes in de volkstuintjes aan de Kiewitstraat in Hasselt. Het vuur was snel geblust, maar zorgde wel voor een grote ...