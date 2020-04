Laatste deel nieuwe Morandibrug Genua op zijn plaats gezet

Het laatste deel van een nieuwe brug in Genua, gebouwd na het instorten van de snelweg in 2018 met tientallen doden tot gevolg, is dinsdag op zijn plaats gezet. Eind juni, begin juli gaat de brug naar verwachting weer open voor het verkeer. De vermaarde architect Renzo Piano, onder meer bekend van het Centre Pompidou, maakte het ontwerp van de nieuwe brug.