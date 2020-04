Garagisten zitten met veel vragen over heropening voor particulieren

Er is grote onduidelijkheid over de heropstart van de verkoop van auto's en de herstelling ervan voor particulieren. Dat zegt de Limburgse marktleider van onder andere Renault, de Paesmans autogroep. Zeventig mensen zijn er technisch werkloos. Winterbanden vervangen mag van vorige week, en maandag zouden de klantencontacten met bedrijven kunnen heropstarten, maar of dat ook de verkoop inhoudt, is onduidelijk. De garagisten kunnen niet telewerken, en hebben alle voorzieningen genomen om dan toch zeker 11 mei te mogen heropenen.