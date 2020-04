Het aantal ziekenhuisopnames in België blijft dalen. De afgelopen 24 uur zijn er 123 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er vier minder dan gisteren. Al was er toen sprake van een weekendeffect. Volgens viroloog Steven Van Gucht kunnen de coronamaatregelen versoepeld worden als de cijfers blijven dalen.