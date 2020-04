Sint-Truiden -

Het aantal aanmeldingen in de pre-triagepost in Sint-Truiden is meer dan verdubbeld. Dat maakte burgemeester Veerle Heeren gisterenavond tijdens de gemeenteraad bekend. In de voorbije dagen bleef het aantal aanmeldingen stabiel rond een zevental aanmeldingen per dag. Gisteren telden men er opeens 18. Volgens burgemeester Veerle Heeren is er een weekendeffect zichtbaar. Dat betekent dat telkens na een weekend het aantal aanmeldingen stijgt.