Dalende trend doorbroken: opnieuw meer bevestigde besmettingen in Limburg

Hasselt - Na drie dalingen op rij is het aantal Limburgers dat positief heeft getest op het coronavirus vandaag opnieuw fors gestegen. Er kwamen de afgelopen 24 uur zeventig nieuwe besmettingen bij in onze provincie, dubbel zoveel als maandag. Wel daalt het aantal ziekenhuisopnames.

Met de zeventig nieuwe positieve tests telt onze provincie nu al 5.241 bevestigde besmettingen. Gemiddeld werden 61 op 10.000 Limburgers getroffen door het coronavirus, dat is de hoogste besmettingsgraad van het land. In absolute cijfers tellen enkel de provincie Antwerpen (5.761), Oost-Vlaanderen (5.455), Luik (5.910) en Henegouwen (5.419) meer bevestigde gevallen.

Dat het aantal positieve tests in Limburg opnieuw toeneemt, is mogelijk het gevolg van het zogenaamde weekendeffect waardoor de cijfers op zondag en maandag altijd een iets te optimistisch beeld geven. Zondag meldde Sciensano 50 nieuwe besmettingen in Limburg, maandag 35. Met de zeventig positieve tests zitten we opnieuw op het niveau van zaterdag 25 april.

Minder ziekenhuisopnames

Belangrijker dan het aantal bevestigde besmettingen zijn echter de ziekenhuisopnames, die een eerlijker beeld geven van de verspreiding van het virus in onze samenleving. De afgelopen 24 uur noteerden de Belgische ziekenhuizen met 123 nieuwe coronapatiënten een verdere daling van het aantal opnames. 65 genezen mensen mochten weer naar huis. In totaal liggen er nu 3.976 personen met Covid-19 in het ziekenhuis (+8). Op de afdeling intensieve zorgen daalde het aantal patiënten naar 876 personen (-27). Daarvan worden er nog 566 beademd, een daling van 34. Verder werden er 134 nieuwe overlijdens gerapporteerd: 67 in de ziekenhuizen en 64 in de woonzorgcentra. In totaal zijn nu al 7.331 mensen overleden.

“Virus zal niet verdwijnen”

“Als we kijken naar de ziekenhuisopnames, zien we duidelijk een positieve evolutie”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Als die cijfers ook de komende dagen blijven dalen, zal het mogelijk zijn om de maatregelen te versoepelen. Wel moeten we beseffen dat het virus niet weg is en ook niet zal verdwijnen. Maar als we de grootste risicogroepen zoals ouderen en personen met een zwakke gezondheid goed afschermen, kunnen we de risico’s controleren en de maatregelen versoepelen.”

Ook woordvoerder Yves Stevens van het crisiscentrum benadrukt dat we zullen moeten leren leven met de aanwezigheid van het virus in onze maatschappij. “Ons gedrag bepaalt de curve. Goede reflexen zoals handen wassen en afstand houden op drukke plaatsen zullen deel gaan uitmaken van het nieuwe normaal. Zo bouwen we samen aan een weerbare samenleving tegen het virus.”