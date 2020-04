Muziekfestival beleven vanuit je kot: EMJ United brengt online live show

Pelt -

Normaal zouden in Pelt dit weekend duizenden jongeren uit vele buitenlanden in Pelt verzamelen voor het Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Door de coronacrisis zal een volgende pas voor 2021 zijn, en dan wordt het meteen een speciale uitgave met zowel koren als orkesten. De organisatie wil dit jaar toch iets geven aan de velen die uitkeken naar het weekend van 1 mei en zal daarom vrijdag een live show organiseren die online te volgen is. Dit onder de noemer ‘EMJ United @ Home’.