Doeltreffendheid van mondmaskers in katoen niet in vraag stellen, zegt viroloog Steven Van Gucht

Het is niet nodig om de doeltreffendheid van mondmaskers in katoen, wol en zijde in vraag te stellen. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht verduidelijkt. Belangrijk is met twee lagen in het maskertje te werken.

“We moeten altijd kijken naar het algemene principe. Het weefsel moet voldoende dicht zijn zodanig dat het zo veel mogelijk druppels kan tegenhouden. Tegelijkertijd moet het ook nog op een comfortabele manier de ademhaling toelaten. Dus het is die balans tussen dichtheid van het weefsel en toch nog een vlotte ademhaling toelaten, die moet bewaakt worden. Ook belangrijk is dat het om een stof gaat die we op een hoge temperatuur, minstens 60 graden dus, kunnen wassen zodat we het virus kunnen doden”, aldus Van Gucht.

Twee lagen

Hij voegde er aan toe dat altijd wordt aangeraden om met twee lagen te werken. Daartussen kan eventueel nog een filter geplaatst worden. “Maar het mag dus gerust katoen zijn, of een andere stof”, luidt het