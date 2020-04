Stad Beringen koopt mondmasker aan voor elke Beringenaar vanaf 12 jaar

Beringen - Stad Beringen plaatst een bestelling van 41.000 herbruikbare mondmaskers en voorziet zo elke inwoner vanaf 12 jaar van één gratis exemplaar, bovenop het gratis masker dat de federale overheid ter beschikking wil stellen. Het gaat om een investering van 131.000 euro. Als alles goed gaat met de productie wordt de levering verwacht vanaf midden mei.

Afgelopen vrijdag maakte de nationale veiligheidsraad bekend dat de zogenaamde comfortmaskers een belangrijke rol zullen spelen in de exitstrategie. Als lokaal bestuur willen we in ieder geval elke inwoner tijdens deze coronacrisis een gelijke kans op bescherming garanderen en nemen we met deze bestelling onze verantwoordelijkheid.

Deze comfortmaskers worden verdeeld aan alle Beringenaren vanaf het geboortejaar 2008, zodat iedere +12-jarige Beringenaar zijn of haar persoonlijke voorraad kan aanvullen. Heel wat mensen zijn al zelf aan de slag gegaan of worden van een mondmasker voorzien door hun werkgever. Burgemeester Thomas Vints licht deze beslissing toe: “Nu de maatregelen stilaan versoepeld worden, is het van groot belang dat we ons als lokaal bestuur inzetten voor de veiligheid van de Beringenaren. De bestelling van mondmaskers moet ervoor zorgen dat onze inwoners op een veilige manier kunnen buiten komen op plaatsen waar social distance moeilijker te bewaken valt, zoals op het openbaar vervoer. Naarmate meer maatregelen versoepelen, zullen comfortmaskers een steeds grotere rol spelen. Naast deze aankoop zullen we als lokaal bestuur ook onze regierol opnemen in het matchen van vraag en aanbod van zelfgemaakte mondmaskers. Zo kunnen we er met z’n allen mee voor zorgen dat de chirurgische en FFP-maskers voorbehouden blijven voor de zorg, waar ze nog steeds hoognodig zijn.”

Alle 41.000 mondmaskers voldoen aan de richtlijnen uitgevaardigd door de FOD volksgezondheid. De maskers worden aangekocht via het Beringse bedrijf Rezytex. Het zal gaan om herbruikbare stoffen maskers met linten en de mogelijkheid om een extra beschermde laag filterstof in te steken. Deze zal voorzien worden door de federale overheid.

De inwoners van Beringen mogen het gratis mondmasker verwachten vanaf midden mei, samen met de nodige richtlijnen over het juiste gebruik ervan. Het stadsbestuur onderzoekt op welke manier de mondmaskers op een veilige en efficiënte manier verdeeld kunnen worden.