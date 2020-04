Een coalitie van zo’n 40 consumentenverenigingen, politieke besluitvormers, academici, fabrikanten en voedseldistributeurs, eist dat Nutri-Score, het voedselkeuzelogo voor levensmiddelen, verplicht wordt in de Europese Unie. Dat meldt Test Aankoop.

De Nutri-Score werd in België in 2019 in werking gesteld. Aan de hand van vijf letters en een kleurencode van groen naar rood kan ...