Werkgroep T-Live Tongerlo steekt zorgverleners en bejaarden een hart onder de riem

Bree - Gelieve deze pas te publiceren NA donderdag om geen onnodige bezoekers aan te trekken. Muziek is er voor jong en oud , brengt mensen samen en verbindt generaties . Dit is ook het motto van T-live, een groep Breese vrienden met een hart voor muziek en cultuur. Zij willen graag deze verbondenheid gestalte geven door een liveoptreden te verzorgen voor het WZC Gerkenberg.



Muziek activeert, ontspant, betovert, ontroert, brengt emoties teweeg en roept herinneringen op.

Juist in deze bizarre tijden van het COVID-19 virus, waarbij we tijdens deze Lock Down pas echt beseffen hoe belangrijk sociale contacten zijn botst het virus op zoveel zorgzame mensen die boven hun beroep uitstijgen.

Vanuit heel Vlaanderen waaien er boodschappen en initiatieven uit om dank en steun te betuigen aan onze helden van de zorgsector, die momenteel in de eerste lijn staan in de strijd tegen het coronavirus. De solidariteit die ontstaat om de kwetsbare persoon, de eerstelijnswerker, het verzorgend personeel… te ondersteunen is ontroerend. Waar mensen voor mensen zorgen, is er altijd hoop! En het zit vaak in de ‘kleine dingen.

De werkgroep T-Live wil dan ook graag de zorgverleners en de bewoners van het bejaardentehuis een hart onder de riem steken.

Even samen genieten van muziek.

Even de zorgen opzij zetten.

Even laten voelen dat ze “niet vergeten” zijn.

Vandaar dat deze groep van muziekliefhebbers, dankzij hun contacten, enkele muzikanten hebben opgetrommeld om een optreden te verzorgen op donderdag 30 april vanaf 15.15u aan het woonzorgcentrum De Gerkenberg in Bree, dit na overleg met het WZC en het stadsbestuur.

Om 15.15u is er een optreden van enkele muzikanten van “Dixie Rose - Dag Anniek” en om 15.45u “Marc Eerdekens” frontman van The Sham, die al te graag ingingen op onze vraag en dit zelfs gratis willen doen. Ferm bedankt!

Nadien wordt er aan alle bewoners en het zorgpersoneel een gift-bag overhandigt.

Dankzij de steun van enkele sponsors - Pralinehuis Leonidas uit Herk-de-stad - “De Gouden Sterre” van Bree - Hoevewinkel/aspergebedrijf Bries-Tijskens Grote Brogel - kunnen we iedereen een bakje verse aardbeien aanbieden en heerlijke chocolade.

Omdat we over een grote ruimte in het park kunnen beschikken zorgen we uiteraard voor de noodzakelijke social distancing.

Ook de komende weken zal T-Live niet stilzitten en optredens verzorgen voor bejaardentehuis Boneput en Open Kans. Op deze manier willen we niet alleen de zorgverleners in de picture zetten, maar ook de bewoners een heerlijke namiddag bezorgen.

We voeren zo weinig mogelijk publiciteit hieromtrent vóór de optredens om geen extern publiek aan te trekken en zo de voorzorgsmaatregelen COVID-19 in acht te nemen.

De werkgroep T-Live bestaat uit:

Bert Gabriëls - Erik Bakkers – Frans Steensels - Jaak Bakkers – Jan Dreesen - Rachel Dautzenberg – Roland Dries – Wim De Gendt