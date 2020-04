Saint Laurent neemt drastische beslissing en schrapt zich van de modekalender

Het Franse modehuis Saint Laurent, waar de Belgische modeontwerper Anthony Vaccarello de collecties ontwerpt, zal hoe dan ook geen defilé plannen tijdens de volgende Parijse modeweek. Als die er al komt.

Saint Laurent is het eerste modehuis dat nu al laat weten geen defilé te plannen tijdens de Parijse modeweek eind september, waar de voorjaarscollecties voor 2021 zouden worden voorgesteld. “Ons bewust zijnde van de huidige omstandigheden en de radicale veranderingen die ze meebrengen, hebben we bij Saint Laurent besloten om zelf ons tempo te bepalen en ons schema te hervormen”, liet het bedrijf weten. De andere modehuizen van moederbedrijf Kering, zoals Balenciaga en Alexander McQueen, hebben nog geen soortgelijke plannen bekendgemaakt.

Creatief directeur Anthony Vaccarello verduidelijkt aan Women’s Wear Daily dat hij in deze onzekere tijden geen glamoureuze show op poten wil zetten aan de voet van de Eiffeltoren en pas een nieuwe collectie wil voorstellen “wanneer hij er klaar voor is”. “Deze pandemie heeft ons allen gedwongen om onze gewoontes, ons gedrag en onze interacties met anderen compleet te veranderen”, zegt de Belgische ontwerper, die helemaal niet uitsluit dat er wel nog een defilé komt, al is het nog niet duidelijk in welke vorm.

De beslissing om (voorlopig) niet langer het ritme van de halfjaarlijkse modeweken te volgen, vloeit volgens Vaccarello voort uit “een verlangen om het belang van onze tijd te erkennen”. “Vertragen en in het moment leven legt alle pijnpunten van onze organisatie bloot”, aldus de ontwerper. “Wat nu uit de mode is, is het schema van ons operationele systeem: de defilés, de showrooms, de bestellingen.”

Snelheid

Dat winkels wereldwijd al weken gesloten zijn en ook het werk in veel fabrieken is stilgelegd, heeft een zware impact op grote en kleine modemerken, die vrezen dat ze met grote overschotten van hun huidige collecties zullen achterblijven en daardoor in geldnood komen om nieuwe collecties te produceren. Ook ontwerper Marc Jacobs klaagde de snelheid van het systeem aan en is nog niet zeker of hij wel een volgende collectie zal produceren.

Overigens is het nog lang niet zeker of de modeweken wel zullen plaatsvinden. De Parijse modeweek (gepland 28 september tot en met 6 oktober) volgt na de modeweken van New York, Milaan en Londen en het is nog maar de vraag in hoeverre deze wereldsteden na de zomer al opnieuw duizenden bezoekers willen ontvangen. De mannenmodeweken in juni en de Parijse coutureweek in juli werden eerder al geannuleerd of verplaatst.