Dit zijn de vaakst gegoogelde recepten in coronatijden

Van zuurdesem tot bananenbrood: wie op sociale media vertoeft heeft ongetwijfeld al gezien dat iedereen aan het bakken is gegaan in coronatijden. Dat merkt Google ook duidelijk aan het aantal gezochte recepten dat in de zoekmachine werd opgegeven. Dit is de top tien.

In je kot blijven, is voor veel mensen synoniem geworden met nieuwe uitprobeersels in de keuken. Zo wordt er massaal gebakken en dan wordt natuurlijk ook even massaal gezocht naar recepten. Google stelde vast dat sinds begin maart de zoektermen naar bepaalde gerechten pijlsnel de lucht in zijn geschoten.

Het populairst om in deze tijden te bereiden is bananenbrood, zo blijkt uit de gegevens van de zoekmachine. Opvallend is bijvoorbeeld dat de voorbije week het recept voor de Zweedse balletjes van Ikea bijzonder trending is geweest.

Dit is de top tien:

1. Recept voor bananenbrood

2. Recept voor pannenkoeken

3. Recepten met kip

4. Recept voor pizzadeeg

5. Recept voor brownies

6. Recept voor flensjes

7. Recept voor gehaktbrood

8. Recept voor wentelteefjes

9. Recept voor lasagne

10. Recept voor cheesecake