134 nieuwe overlijdens, daling patiënten op intensieve zorgen: “Ons gedrag blijft curve bepalen”

Er werden de afgelopen 24 uur 123 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis na besmetting met het coronavirus. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. Er vielen opnieuw 134 doden.

Naast de 123 nieuwe opnames mochten de afgelopen 24 uur 65 mensen het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er dus 3.976 patiënten in ziekenhuizen, dat is een stijging met 8 patiënten. Er vielen de afgelopen 24 uur 134 doden. 67 sterfgevallen werden in de ziekenhuizen geteld, 64 in de woonzorgcentra. In totaal eiste het virus nu 7.331 levens in ons land.

Het Crisiscentrum ziet nog steeds een positieve evolutie in de cijfers. “Als ze verder blijven dalen, is het mogelijk om de maatregelen te versoepelen’, aldus viroloog Steven Van Gucht. ‘Maar het virus is niet verdwenen en zal de komende weken ook niet verdwijnen.”

“Het risico om het virus op te lopen, kan beperkt worden, ook als we aantal zaken loslaten”, verklaarde Van Gucht, “op voorwaarde dat we mensen die grootste risico lopen blijven afschermen en beschermen tegen het virus. We denken dan aan mensen van hoge leeftijd en mensen die lijden aan chronische ziektes, zoals diabetes en long-, hart- of nieraandoeningen.”

Nieuwe fase

“De cijfers tonen aan dat er een dalende tendens is, dat is belangrijk om naar een voorzichtige versoepeling te gaan”, zei Yves Stevens van het Crisiscentrum. “Ook de komende dagen en weken moeten we inspanningen leveren. Ons gedrag is bepalend. De komende maanden moeten we leren leven met het virus in onze maatschappij.”

Volgens Stevens start er stilaan een nieuwe fase in de pandemie. “Het dragen van een mondmasker zal een bijkomende bescherming bieden tegen het virus. De afgelopen weken zagen we in de samenleving enorme solidariteit, de laatste dagen zijn massaal mondmaskers gemaakt door geëngageerde mensen. Zulke acties tonen aan dat we klaar zijn en elkaar willen helpen. We bedanken iedereen die meewerkt aan zulke acties”, aldus Stevens. Die nog benadrukte dat het belangrijk blijft om de huidige maatregelen te blijven naleven.