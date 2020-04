Kinderen van de Wikke willen iedereen danken voor de jaarlijkse steun door kalenderverkoop

Maaseik - "Monsterfile …" Bij deze uitspraak zien wij een ellelange rij auto’s aanschuiven op de autosnelweg, toch? Maar nee, onze kinderen zien dan letterlijk een rij monsters, kop aan staart, aanschuiven achter elkaar. Grappig … maar ook realiteit! Onze kinderen met het Autisme Spectrum Syndroom nemen vaak zo’n dingen letterlijk.

Het werd ons opzet tot het maken van de kalender. Een kalender vol letterlijke tekeningen van anders bedoelde woorden.

En ja hoor! Mensen kochten de kalender van 2019 als zoete broodjes, ouders en familie, vrienden en kennissen en op de markt in Maaseik.

Met de winst kon onze afdeling type 9 (kinderen met ASS) speelgoed kopen. Speelgoed om onze kinderen extra te motiveren om hun vrije tijd zinvol te gebruiken, om effectief te spelen met materialen. Iets wat niet zo evident is voor deze kids.

Voor de jongere kinderen was er een heuse speurtocht doorheen de schoolgangen. Geregeld werd er gevraagd een opdracht uit te voeren: maak een lange sliert, speel zakdoek leggen, zing een lied, … Uiteindelijk leidde de blauwe pijlen naar de refter waar er voor iedere klas een groot verrassingspakket stond met speelgoed, aangepast aan hun leeftijd.

Voor een andere klas was er een grote verrassingskast, versierd met een pracht van een strik, ook vol nieuw speelgoed.

Voor de oudsten was er dan een spelnamiddag met een doorschuifsysteem om het nieuwe speelgoed in kleine groepjes te leren kennen. Want dat is ook het opzet: het speelgoed wisselt doorheen het jaar van klas naar klas zodat ze heel het jaar uitgedaagd kunnen worden met nieuwe interessante dingen en nieuwe uitdagingen om tot spel te komen.

Daarom, in de naam van al onze kinderen en zeker ook vanuit de grond van ons hart, willen wij iedereen bedanken die een kalender kocht en dit voor ons en onze kids mogelijk maakte!

DANK U WEL !!!

kids en leerkrachten type 9, BuBaO de Wikke Maaseik!