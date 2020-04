‘Glee’-actrice Lea Michele is zwanger van haar eerste kindje

Vrolijk nieuws voor Lea Michele en haar echtgenoot Zandy Reich. Een bron liet aan People weten dat de 33-jarige actrice in verwachting is van hun eerste kind. “Hier hebben ze altijd van gedroomd en nu gaat het dan daadwerkelijk gebeuren.”

Lea Michele kondigde in april 2018 via sociale media haar verloving aan met zakenman Zandy Reich, na een relatie van een jaar. In maart 2019 trouwden ze tijdens een groots huwelijk in Californië. En nu is dus hun eerste kindje in aantocht.

Als het aan de actrice ligt volgen er nog veel meer baby’s. “Ik hoop dat ik er tien krijg, als dat fysiek mogelijk is. Het lijkt me fantastisch om moeder te worden”, vertelde ze vorig jaar in een interview met het magazine Men’s Health.

Michele was voor haar relatie met Reich jarenlang samen met haar ‘Glee’-tegenspeler Cory Monteith. Hij overleed in 2013 aan een overdosis.