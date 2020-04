Ladies Circle 37 en 4 Clubs 1 Vision schenken ontsmettingsgel

Tongeren - Dankzij de steun van 4 Clubs 1 Vision kon Ladies Circle 37 heel wat ontsmettingsgel verzamelen. Die schenken de dames nu aan de vrijwilligers van het sint-Gilliskelderke en aan minderbedeelde gezinnen, zodat ook zij zich kunnen beschermen.

Anouk Baldewijns, zonevoorzitster van zone 2 en lid van ladies Circle 37 Tongeren, is zeer fier en tevreden dat ze dankzij de steun van 4 Clubs 1 Vision, en in het bijzonder van Xavier Velghe en L’Oréal, ontsmettingsgel heeft gekregen. Als club vinden ze het nodig dat de vrijwilligers van het Sint-Gilliskelderke zich voldoende kunnen beschermen en ontsmetten. Zij zetten zich namelijk dag in dag uit in voor de gezinnen in Tongeren. Deze vrijwilligers behoren tot de risicogroep. Daarom geven zij hen spatmaskers en ontsmettingsgel. Onnoemelijk veel respect heeft Ladies Circle voor deze vrijwilligers.

"Het Sint-Gilliskelderke ligt ons nauw aan het hart", aldus Anouk Baldewijns. "Maar we willen ook de mensen die hier wekelijks komen van ontsmettingsgel voorzien voor hun gezin. Als zonevoorzitster ben ik heel fier, want samen maken we echt een verschil. Dankzij 4 Clubs 1 Vision kunnen we samenwerken over de grenzen heen. Lieve Tongenaren, draag je stad en alle mede-inwoners in je hart en verzorg elkaar allemaal met veel liefde en respect, zo krijgen we dit virus samen klein."