Bekende Vogue-journalist haalt Anna Wintour door het slijk: “Er zit geen greintje goedheid in haar”

Anna Wintour had al niet de meest frisse reputatie in modeland, maar daar heeft André Leon Talley (70) nu nog een schepje bovenop gedaan. In een zopas verschenen voorpublicatie van de memoires van de ex-hoofdredacteur bij Vogue omschrijft hij haar als “niet in staat om enige vorm van goedheid te tonen”.

Hoewel ‘The Chiffon Trenches: A Memoir’ pas op 8 september in de winkelrekken ligt, konden enkele Britse en Amerikaanse kranten al een voorpublicatie inkijken. En die liet meteen een diepe indruk na, want André Leon Talley haalt daarin hard uit naar Vogue-opperhoofd Anna Wintour. De twee werden nochtans vrienden toen ze in 1983 beiden aan de slag waren bij het modemagazine, maar zij behandelde hem naar eigen zeggen meerdere keren als een stuk vuil.

Het werd uiteindelijk zo erg dat hij in 2018 zijn ontslag indiende. Vooral zijn overgewicht zou aan de basis hebben gelegen van heel wat pesterijen. Zo zou ze hem meerdere keren hebben aangemaand om te vermageren en daarvoor zelf de hulp van zijn priester en goede vriend en ontwerper Oscar de la Renta hebben ingeschakeld.

Te dik en te oud

De situatie explodeerde toen Talley tijdens het Met Gala in 2018 interviews zou afnemen op de rode loper, maar op het laatste moment te horen kreeg dat dat toch niet zou doorgaan. “Het ging duidelijk om een ijskoude, zakelijke beslissing. Ik was plots te dik, te oud en niet meer cool genoeg geworden voor Anna.” Hij voegt er in het boek nog aan toe dat hij na “jaren van loyaliteit en vriendschap” zou hebben verwacht dat Wintour tenminste het fatsoen zou hebben gehad om hem dat nieuws zelf mee te delen.

“Ze zette me gewoon bij het vuil. Enige vriendelijkheid tonen. Nee, daar is ze niet toe in staat”, schrijft hij nog. Hij geeft daarnaast nog aan dat Wintour bij heel wat problemen de ‘silent treatment’ toepaste. Hij bleef uiteindelijk verweesd achter met “grote emotionele en psychologische littekens”. Maar hij heeft nog niet alle hoop opgegeven: “Ik hoop dat ze een manier vindt om zich te verontschuldigen voor ik sterf.” Wintour zelf heeft nog niet op de uitlatingen van Talley gereageerd.