Hasseltse musicalzangeres brengt hommage aan Ella, Nat en Annie met huiskamerconcert

Laura Seys stamt uit een bekende muzikale Hasseltse familie. Haar mama deed mee aan tal van musicals, haar papa geeft muziekles. Laura werd voor het eerst bekend als 10 jarige in een duet met Helmut Lotti: “I ‘m Sailing”. Enkele jaren later liet ze zich opmerken in professionele musicals zoals: Oliver, Little Shop of Horrors, The Little Mermaid,...

In 2016 studeerde ze af als musicalactrice aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel, meteen kreeg ze een hoofdrol in de musical De Rozenoorlog met onder andere Lucas Van den Eynde en Maaike Boerdam als tegenspelers. Sinds 2018 werkt ze voor Studio 100, vooral in de spektakel musicals ‘40-’45 en Daens. Laura beschikt over een uitstekende stem, luister maar naar haar kotconcert.