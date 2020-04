De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een persconferentie over de strijd tegen Covid-19 gezegd dat hij weet hoe het met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat maar er niet over kan praten.

Gevraagd of hij een update had over de gezondheid van Kim Jong-un, waar de laatste dagen druk over gespeculeerd wordt, zei Trump: “Ik kan het je niet exact zeggen. Ja, ik heb een zeer goed idee, maar ...