Fernando Alonso creëerde oorlog met McLaren-baas Ron Dennis... met een perzik

Een tweevoudig F1-kampioen die zich benadeeld voelt en een perzik ... meer was er niet nodig om bij voormalig McLaren-baas Ron Dennis het bloed van onder zijn nagels te halen.

Het begint allemaal in het F1-seizoen 2017, toen McLaren als rijdersduo Fernando Alonso en Lewis Hamilton had. Het was het debuutseizoen van Hamilton in de Formule 1 en hij zette Alonso meteen onder druk.

De tweevoudig F1-kampioen moest in het verweer en meer dan eens werd het spel 'smerig' gespeeld. Een triest hoogtepunt, al mogen we dat eerder een dieptepunt noemen, kwam er tijdens de GP van Hongarije.

Extra lange pitstop

Alonso wachtte tijdens zijn pitstop voor nieuwe banden net zo lang met Hamilton achter zich tot zijn teamgenoot niet meer op tijd over de finish kon rijden om nog een nieuwe ronde aan te vatten. McLaren-baas Ron Dennis was duidelijk gefrustreerd, trok een spurtje naar de fysio van Alonso en trok hem letterlijk aan de haren. Het was immers de fysio die teken had gedaan naar Alonso hoe lang hij moest wachten.

Extra sappige perzik

Maar volgens Matt Bishop, het voormalig hoofd communicatie bij McLaren, volgde nadien nog een 'sappig' verhaal tijdens de persconferentie. Alonso en Ron Dennis moesten immers uitleg gaan geven aan de pers en daarbij bespeelde Alonso de McLaren-baas perfect.

"Ron is zeer precies op alles dat gelijk en netjes moet zijn. Hij geeft toe een soort dwangneurose op het vlak van netheid te hebben," aldus Matt Bishop in de podcast 'In The Pink'. "Iets dat hij absoluut van iedereen verlang is dat ze sappig fruit met mes en vork eten. Wanneer je een nectarine of een perzik eet verwacht hij dat je het op een bord legt, een scherp mes en een vork neemt, en vervolgens kleine stukjes afsnijdt en netjes in je mond steekt."

En dat wist Fernando Alonso uiteraard ook. De Spanjaard besloot het na het beruchte incident tijdens de kwalificatie in Hongarije dan ook net iets anders aan te pakken. "Fernando arriveerde met de grootste en meest rijpe perzik die ik ooit gezien heb. Hij zat naast Ron Dennis, slurpte eraan en liet het sap in zijn baard lopen, er hingen allemaal stukjes perzik in zijn baard."

"Niet iedereen daar aanwezig wist hoe pijnlijk dit voor Ron Dennis was. Maar geloof me, Fernando wist dat maar al te goed en haalde letterlijk het bloed van onder de nagels bij hem. Het was duidelijk oorlog tussen die twee. Maar dat is Fernando, hij is een geweldige rijder maar ook iemand die perfect weet hoe hij de spelletjes moet spelen."

Uiteindelijk grepen Alonso en Hamilton dat jaar allebei met slechts één wk-punt minder dan Kimi Raikkonen naast de wereldtitel. De Spanjaard trok de deur bij McLaren achter zich dicht en keerde in 2008 terug naar het Renault F1 team.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: