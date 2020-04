Elke Belg krijgt van de overheid een stoffen mondmasker en twee aparte filters. Een noodzaak, want vanaf 4 mei is zo’n masker verplicht op onder meer het openbaar vervoer. Alleen kan de overheid niet garanderen dat u die maskers op tijd krijgt. Ze moeten zelfs nog besteld worden in het buitenland. “Er staat geen timing op”, zegt minister Geens.