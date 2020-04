Fanny Lecluyse: “Als de lockdown voorbij is, ga ik meteen mijn ouders bezoeken”Victor Campenaerts: “Het klinkt raar, maar ik vrees de fietsproef het meest”

Fanny Lecluyse

Beroep: zwemmer

Leeftijd: 28 jaar

Lengte: 1m76

Gewicht: 65 kg

Hartslag in rust: 39

Palmares: achtvoudig Belgisch recordhoudster, Europees kampioene 200m schoolslag in 2015

Wat heb je tot nu toe het meest gemist tijdens de lockdown?

“Uiteraard mijn ouders die ik niet kan bezoeken. Ik ben heel voorzichtig en neem geen enkel risico. Het eerste wat ik ga doen als de maatregelen worden opgeheven, is hen een dikke knuffel geven. Maar ik mis ook mijn eigen trainingsomgeving. Normaal zwem ik in een vijftigmeterbad in Moeskroen, maar de voorbije weken heb ik mij moeten behelpen met een vijfentwintigmeterbad in Louvain-La-Neuve. Maar goed, ik ben al blij dat ik toch nog het water in kon.”

Je zat wekenlang in quarantaine in een appartementje met Victor terwijl jullie normaal gezien allebei vaak van huis zijn. Heeft dat geleid tot vele ruzies?

“Nee, we maken eigenlijk nooit ruzie. Soms zijn er wel discussies. Dat gaat dan meestal over waar iets zou moeten staan. Voor Victor moet altijd alles perfect op de juiste plaats staan.”

Welke van de zeven disciplines van de Container Cup vrees je het meest?

“De fietsproef. Zeker tegen Victor. Ik denk ook dat van ons twee hij de meest veelzijdige atleet is.”

Victor Campenaerts

Beroep: Wielrenner

Leeftijd: 28 jaar

Lengte: 1m74

Gewicht: 69 kg

Hartslag in rust: 35

Palmares: werelduurrecordhouder, meervoudig Belgisch en Europees kampioen tijdrijden

Wat is het leukste aan de quarantaine?

“Normaal gezien moet ik in deze periode altijd mager en scherp staan. Maar dat is niet goed voor mijn bloedwaarden en hormonen. Nu er geen wedstrijden zijn en er ook geen in het verschiet liggen, mag ik een beetje gewicht winnen. Ik hoef dus voor één keer al mijn ingrediënten niet af te wegen en ik mag min of meer eten waar ik zin in heb. Daar kan ik echt van genieten.”

Van welke culinaire zonde geniet je nu het meest?

“Bij ons in de buurt is een crèmerie die elke vrijdag opent en waar je een ijsje kan halen met respect voor de social distancing-regels. Daar kijk ik elke week naar uit.”

Welke spectaculaire stunts heb je al uitgehaald om meer volk te trekken naar je dagelijkse vlog?

“Geen enkele. We brengen mijn dagelijkse leven in beeld. Die camera gaat overal mee. Van het ontbijt tot de training. En blijkbaar vinden de mensen dat interessant, want ik heb ondertussen al 8.500 volgers op YouTube.”

Welke van de zeven disciplines van de Container Cup vrees je het meest?

“Het klinkt raar, maar ik vrees het meest voor het fietsen. Omdat ik weet hoe kapot je kan gaan wanneer je jezelf vier minuten aan een stuk de nek afrijdt. Het is al zo lang geleden dat ik nog eens anderhalve kilometer gelopen heb, dat ik er naar uitkijk om te zien hoe snel ik kan gaan.”