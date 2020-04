Maggie De Block vernietigend voor partijgenote Els Ampe: “Dat is dodelijk, ik steun het niet”

“Dat is dodelijk. Ik steun dat niet. En het heeft geen zin dat ik er haar op aanspreek.” Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) was maandagavond in Terzake niet mals voor de uitspraken van haar partijgenote Els Ampe. De kandidaat-voorzitster heeft het op Twitter al enige tijd over een “lockdowndictatuur” van de federale regering, en spaart haar kritiek op de maatregelen van de regering niet.

Zondag postte Ampe nog een filmpje waarin ze zich tot premier Sophie Wilmès (MR) richtte. “De Belgen kunnen het niet meer aan. De winkels gaan kapot en de cafés gaan eraan. Marc Van Ranst heeft nochtans gezegd dat er vanaf 15 mei geen enkele Belg meer zal sterven aan corona. Dan is er geen enkel wetenschappelijk bewijs om jongen en gezonde mensen thuis te houden in juni.”

Premier @Sophie_Wilmes, de #Lockdowndictatuur duurt lang genoeg.

Volgens @vanranstmarc sterven vanaf 15/5 geen Belgen meer aan #Corona. Dan is er geen wetenschappelijk bewijs om in juni jonge gezonde mensen thuis te houden, #horeca dicht en winkels in onzekerheid #stopdelockdown pic.twitter.com/ekLKv9tJxh — Els Ampe (@ElsAmpe) April 26, 2020

Ze deelde daarbij een ingekort fragment van Van Ranst zaterdagavond in VTM Nieuws. Opmerkelijk is dat de viroloog daarin niet zegt dat er geen enkele dode meer zou vallen na 15 mei. Wel integendeel. “Ik betwijfel het dat er tegen dan geen enkele dode meer is. Dit zal nog een tijd blijven sluimeren”, zei de man toen.