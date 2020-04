Huis bejaard echtpaar onbewoonbaar en 15 paletten met wijn beschadigd na 2 branden

Maasmechelen -

Een huis in de Beerensheuvelstraat in Eisden is onbewoonbaar nadat er maandagnamiddag een brand woedde aan de achterkant van het huis. Het vuur ontstond aan de het terras aan de achterkant. De twee bewoners - een ouder koppel - kon zichzelf in veiligheid brengen en de brandweer verwittigen. De brandweerpost Maasmechelen van de brandweerzonen Oost-Limburg had het vuur snel onder controle. Omdat de deuren en ramen aan de achterkant zwaar zijn beschadigd, is het huis voorlopig onbewoonbaar. De twee bewoners werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het vuur ontstond is onduidelijk.