“We eten konijn vanavond!” Toon Aerts doet straffer dan Evenepoel in De container cup

“Dit is niet normaal man!” Veldrijder Toon Aerts ging ontzettend diep tijdens de tweede aflevering van De container cup, maar zette dan ook een impressionante chrono neer. De veldrijder van Telenet-Baloise Lions rondde zijn compacte zevenkamp af in 10 minuten, 33 seconden en 44 honderdsten en is daarmee de nieuwe leider.