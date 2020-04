Journalist ‘betrapt’ op slippertje wanneer plots naakte vrouw opduikt tijdens live-uitzending

Net zoals zoveel anderen werkt de Spaanse journalist Alfonso Merlos nu ook van thuis. De man geeft regelmatig commentaar op het nieuws via videochat, maar dat liep vorige week even mis. Kijkers zagen opeens een halfnaakte jonge vrouw in beeld verschijnen.

De kijkers dachten dat ze live getuige waren geweest van overspel. Want was Alfonso Merlos niet getrouwd? “Niet meer”, zegt Alexia Rivas (27), die door haar halfnaakte tv-optreden momenteel de ‘meest gewilde vrouw’ van Spanje is. Volgens haar waren Merlos en zijn vrouw al gescheiden toen ze drie weken geleden een relatie begonnen.

“We hebben niks verkeerd gedaan”, klinkt het in Socialité, de talkshow waarin Rivas vaak verschijnt. “We leren elkaar nog kennen.”

De jonge journaliste beklemtoont dat zij en Merlos hun liefde nooit onder stoelen of banken hebben gestoken. “Hij reageert vaak liefdevol op Instagramberichten. Toen we een relatie begonnen, was hij single en de rest is verleden tijd. Ik wil nu focussen op mijn heden en toekomst.”

Rivas - die 85.000 volgens heeft op Instagram - ontkent dat ze met opzet halfnaakt in beeld kwam. “Alfonso werkt zes uur per dag en meestal ga ik dan in de tuin, maar net op dat moment werd ik gefilmd. Ik deed het niet met opzet, wat enkele collega’s ook durven te beweren.”

En toch is er nog één probleem: Rivas hield zich niet aan de coronamaatregelen door bij Merlos in te trekken tijdens de lockdown. “Maar we werken voor dezelfde zender. Ik blijf nu ook voor de rest van de lockdown bij hem.”