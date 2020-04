KU Leuven voert groot onderzoek naar houding tegenover coronavirus, en heeft uw hulp nodig

De KU Leuven voert momenteel in samenwerking met universiteiten in 15 andere landen een groot internationaal onderzoek over hoe mensen aankijken tegen COVID-19, en wat ze voelen, denken, en doen met betrekking tot de ziekte.

“Dit onderzoek zal van belang zijn voor de toekomstige communicatie van de overheid over de nog te volgen maatregelen”, aldus professor sociale psychologie Vera Hoorens van de KUL. De universiteit heeft daarvoor uw medewerking nodig: deelnemen kan via deze link, het onderzoek is anoniem en vertrouwelijk.