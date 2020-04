Beringen -

De brandweerpost van Beringen in de zone Zuid-West Limburg is maandagnamiddag rond 17 uur opgeroepen voor dode jonge karpers die op het Albertkanaal lagen. Voorbijgangers hadden de hulpdiensten oorspronkelijk gebeld met de melding dat ze iemand in het kanaal zagen liggen. Daarom kwam ook een ambulance ter plaatse.