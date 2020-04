Vanaf maandag mag er ook opnieuw getennist worden. Weliswaar onder strikte voorwaarden. Zo moeten de cafetaria en de kleedkamers gesloten blijven en moeten de clubs ook heel wat veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zo moet elke speler bijvoorbeeld met eigen tennisballen spelen.

Bij de Limburgse tennisclubs zijn ze tevreden dat ze opnieuw aan de slag kunnen. "We mogen het vertrouwen dat we nu krijgen, zeker niet beschamen", klinkt het onder andere bij Tennisclub Katteberg in Bilzen.