Oudsbergen -

In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen kampt de Spaanse tijger Sandro met een probleem aan een voorpoot. En dus werd de dierenarts erbij gehaald om de tijger te onderzoeken. Een tijger van 200 kilogram moet daarvoor uiteraard eerst verdoofd worden. En dat is niet altijd even evident, zo blijkt.