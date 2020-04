Toni Coppers stelt lancering nieuw boek uit om boekenwinkels te steunen

Sint-Truiden - Normaal gezien zou de nieuwe Roman 'Val' van Truienaar Toni Coppers vandaag in de boekenrekken liggen. Maar ook al is hij één van de meest succesvolle schrijvers van Vlaanderen, toch besloot Coppers de lancering van het boek uit te stellen tot de lokale boekenwinkels weer de deuren kunnen openen.

Op die manier wil Toni Coppers de boekenwinkels steunen in deze moeilijke coronatijden. 'Val' is trouwens het eerste boek in jaren zonder Coppers vaste hoofdpersonage Liese Meerhout. 'Val' is een internationale thriller, Toni Coppers is er bijzonder trots op.