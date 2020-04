ACV vreest aantasting voorwaarden en statuut personeel woon-zorgcentra, Beke ontkent

De vakbond ACV Puls en ACV Openbare Diensten vrezen dat een ontwerp van besluit dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde de loon- en arbeidsvoorwaarden en het statuut van de het zorgpersoneel in de woon-zorgcentra dreigt aan te tasten. Maar Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wijst erop dat het bedoeling is om voldoende personeel te kunnen aantrekken om zo de arbeidsdruk in de woon-zorgcentra te verlagen.

Volgens de christelijke vakbond wil de Vlaamse regering dat zorgpersoneel vanaf 1 juli aan het werk kan gaan op basis van de heel flexibele en onzekere statuten van een ‘ondernemingscontract’ en ‘projectsourcing’. Wie werkt via een ondernemingscontract en via bureaus voor projectsourcing, zal niet noodzakelijk genieten van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de zorgsector. “Dit zal leiden tot concurrentie en de uitholling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel in de woon-zorgcentra”, waarschuwen ACV Puls en ACV Openbare Diensten. “Er dreigt zo op termijn sociale dumping.”

De vakbond hekelt ook dat de Vlaamse regering een spoedadvies heeft gevraagd, hoewel het voorstel niets te maken heeft met de coronacrisis. “Blijkbaar zijn de bewindslieden opmerkelijk gehaast om dit er snel door te krijgen”, luidt het in een mededeling. “Dit is een kaakslag voor de meer dan 50.000 werknemers in de Vlaamse woon-zorgcentra.”

Beke ontkent

Maar minister Beke ontkent dat. “Momenteel zijn er 3.000 vacatures in de woon-zorgcentra voor verpleegkundigen en zorgkundigen, en in de komende jaren komen er nog eens 2.000 extra plaatsen bij. Het probleem is dat er onvoldoende plaatsen zijn”, licht zijn woordvoerder toe. Hij wijst erop dat de coronacrisis dat tekort enkel nog vergroot. “Daarom gaan we op zoek naar flexibele mogelijkheden”, vervolgt hij. Momenteel kunnen zelfstandige thuisverplegers, die in een woon-zorgcentrum aan de slag zouden kunnen gaan indien ze onvoldoende werk hebben, dat niet met behoud van hun statuut. Met het nieuwe besluit zou dat wel kunnen.

Wouter Beke beklemtoont dat als de woon-zorgcentra voldoende volk kunnen aantrekken in het normale statuut, dat geen probleem is. “Het is niet de bedoeling om die andere statuten op te dringen, maar we willen de woon-zorgcentra helpen om meer personeel te vinden en de werkdruk in de centra te doen dalen”, aldus nog de minister bij monde van zijn woordvoerder. Beke is ervan overtuigd dat hij en bonden elkaar zullen kunnen vinden in verder overleg.