Limburg nog steeds goedkoopste provincie: bekijk hier hoeveel een huis in uw gemeente kost

Door de afschaffing van de woonbonus is het aantal vastgoedtransacties eind vorig met bijna twee derde gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Ook de prijzen van vastgoed in ons land gingen in de drie laatste maanden van 2019 feller omhoog dan dezelfde periode een jaar eerder. Wat Vlaanderen betreft, blijft Vlaams-Brabant de duurste provincie om in te wonen.