Britten waarschuwen voor ernstige aandoening bij kinderen, ook bij ons enkele gevallen bekend

In een alert aan ziekenhuizen en huisartsen vragen Britse zorgautoriteiten om waakzaam te zijn voor een zeldzame, maar ernstige aandoening bij kinderen. In de voorbije drie weken zijn enkele kinderen op intensieve zorg beland met een infectie die mogelijk verband houdt met het nieuwe coronavirus. Ook ziekenhuizen in ons land zagen de voorbije weken een vijftal jonge patiënten met die aandoening.