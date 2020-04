De Lijn hervat normale dienstregeling grotendeels op 4 mei, met verplicht mondmasker

Op 4 mei zal de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn haar normale dienstregeling grotendeels hervatten. Het gaat om de dienstverlening zoals op een gewone schooldag, met uitzondering van de Antwerpse trams die pas vanaf 15 mei weer hun normale dienstverlening hervatten, klinkt het maandag. Ook de nachtnetten en de belbussen blijven voorlopig nog geschrapt. De Lijnwinkels gaan opnieuw open op 11 mei.

Door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zag De Lijn het aantal passagiers de afgelopen weken fors dalen. In Antwerpen werd eind maart beslist om de trams nog slechts om de 15 à 30 minuten te laten uitrijden, ook door het grote aantal trambestuurders dat zich ziek meldde. De Lijn zegt maandag dat ze opnieuw over voldoende chauffeurs beschikt; het ziektecijfer bij het personeel wordt dagelijks gemonitord.

Vanaf 4 mei zijn ook mondmaskers verplicht voor de reizigers van tram en bus, ouder dan 12 jaar. In eerste instantie gaan de controleurs van De Lijn zich toeleggen op het sensibiliseren en informeren. Als een chauffeur geconfronteerd wordt met een reiziger die echt geen mondmasker wil dragen (of zijn neus en mond niet wil bedekken met een sjaal of een bandana) kan hij via dispatching politiebijstand vragen. Ook de chauffeurs, controleurs en technici zullen mondmaskers ter beschikking krijgen. De huidige veiligheidsmaatregelen (niet vooraan opstappen, geen tickets te koop bij de chauffeur ...) blijven gelden, klinkt het.

De Lijnwinkels zouden net als andere winkels op 11 mei opnieuw de deuren openen. Ze krijgen eerst nog een grondige poetsbeurt. Waar de medewerkers niet achter glas zitten, worden plexiwanden voorzien. Indien nodig komen er ook wanden tussen de loketten, zodat medewerkers voldoende afgescheiden van elkaar kunnen werken. Op de balies zal alcoholgel ter beschikking staan van de klanten, op de grond komen afstandsmarkeringen. Betalen kan enkel met bankkaart.