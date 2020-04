Gratis mondmasker voor inwoners van negen Noord-Limburgse gemeenten

Lommel -

De gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt sloegen de handen in elkaar om hun inwoners van een mondmasker te voorzien. Het is momenteel immers nog niet duidelijk of de federale overheid voldoende maskers zal kunnen voorzien. Via de koepel van de hulpverleningszone Noord-Limburg worden voorlopig al 120.000 mondmaskers besteld. “Later kunnen eventueel bijkomende mondmaskers worden aangekocht. Wij kopen aan bij firma’s uit eigen regio die maskers kunnen produceren en leveren op korte termijn. De maskers zijn herbruikbaar en uitwasbaar”, deelt Bob Nijs, voorzitter van Hulpverleningszone Noord-Limburg mee.