Chris Froome voelt zich klaar voor vijfde Tourzege en krijgt steun van Alberto Contador: “Iedereen begint vanaf nul”

Chris Froome heeft in een interview met Cyclingnews nog eens benadrukt zich helemaal klaar te voelen om in september de Ronde van Frankrijk een vijfde keer op zijn naam te schrijven. “Na mijn zware val van vorig jaar lijkt het misschien onmogelijk, maar ik ben er klaar voor”, liet hij optekenen.

De Brit werkte ondanks de lockdown in Monaco, waar hij verblijft, de voorbije weken hard aan zijn conditie. Froome kon niet helemaal ontevreden zijn met de twee maanden extra die hij in de schoot geworpen kreeg door het uitstel van La Grande Boucle omwille van de wereldwijde coronacrisis. De Tour start nu normaal gezien op 29 augustus en eindigt op 20 september.

“Alles verloopt zeer goed”, legde Froome uit, die eind maart nog terugkeerde van een trainingskamp in Zuid-Afrika. “Ik zou zelfs zeggen: bijna perfect. Ik doe nog enkele oefeningen naast de fiets om mijn vorig jaar zwaar geteisterde rechterkant te versterken, maar verder train ik opnieuw normaal.”

De viervoudig winnaar van de Tour (2013, 2015, 2016, 2017) gaf aan zich klaar te voelen zijn ploegmakkers bij INEOS, Geraint Thomas en Egan Bernal, opnieuw op te volgen. De Welshman en de Colombiaan wonnen de Tour de voorbije twee jaar. “De Tour blijft mijn grote doel van dit seizoen. Nadien hoop ik ook nog op het WK, op voorwaarde dat die combinatie met de Tour mogelijk is. Ik zou graag ook nog de Giro of Vuelta doen, maar dat ligt nog niet vast. Ik zal mijn programma de komende weken met het team bespreken.”

Froome wordt op 20 mei 35 jaar en zou de tweede oudste winnaar in de geschiedenis van La Grande Boucle kunnen worden, na onze landgenoot Firmin Lambot in 1922.

Foto: Photo News

Steun van Contador

Niet alleen Froome zelf, maar ook niemand minder dan Albert Contador gelooft in een vijfde Tourzege voor de Brit. “Het uitstellen van de grote rondes komt ten goede aan de renners die mentaal sterk zijn”, aldus de Spanjaard bij Cyclingnews. “Het zal niet voor iedereen makkelijk zijn om op het juiste pad te blijven tot aan de start van de wedstrijden in het najaar.”

Volgens ‘El Pistolero’ is het leven van een prof dan ook geen lachertje. “In deze coronatijden moet je professioneel blijven”, klinkt het. “Dus je dieet volgen, trainingen afhaspelen en letten op de kleinste details. Dat proces is enorm zwaar. Dus dat uitstel is uitstekend voor iemand als Froome. Zelfs na zijn zwaar ongeval zagen we in februari al dat hij in goede doen was. Al had hij toen nog een achterstand op de renners die wel een goeie winter hadden. Nu begint iedereen weer vanaf nul. Vanaf augustus gaat hij die achterstand ingehaald hebben. Plus, hij is enorm hongerig om die vijfde Tour te winnen en vooral aan iedereen te tonen dat hij nog steeds dezelfde renner is als voor zijn crash.”