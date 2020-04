Stefanos Tsitsipas onthult telefoonnummer van ‘enfant terrible’ Nick Kyrgios op sociale media: “Je bent een idioot”

Toptennisser Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft een ultieme grap uitgehaald met zijn collega Nick Kyrgios (ATP 40). Tsitsipas, een Griek, maakte maandag op de 25e verjaardag van Kyrgios, een Australiër met Griekse roots, diens persoonlijke telefoonnummer openbaar op sociale media.

“Je bent echt een idioot”, reageerde Kyrgios, gevolgd door drie smiley’s die huilen van het lachen. “Stop allemaal met mij te bellen.”

Het is onduidelijk of het door Tsitsipas getoonde nummer werkelijk dat van Kyrgios is.